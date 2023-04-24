За 3 года поддержку из регионального бюджета получили более 100 молодёжных проектов

Об итогах реализации молодёжной политики в Мурманской области в 2022 году и планах на будущий период в конце прошлой недели рассказал глава регионального профильного комитета Егор Хаценко.

По итогам 2022 года регион вошёл в число лидеров по реализации молодежной политики. Мониторинг эффективности, составленный Федеральным агентством по делам молодёжи, показал, что наша область заняла третье место среди регионов, с количеством проживающей молодёжи менее 200 тысяч человек. Кроме того, по итогам участия в конкурсе Росмолодёжи «Молодежная столица России» Мурманск стал четвёртым в топ-7 из более чем 60 регионов.

«Главная наша задача теперь – не уронить планку. Губернатор и правительство Мурманской области уделяют особо пристальное внимание молодёжной политике. Это, конечно, в первую очередь грантовая поддержка. Около 105 заявок поступило уже в этом году. В прошлом году – 90 заявок. За последние 3 года мы поддержали практически 100 молодёжных проектов. Проекты абсолютно разные, и очень радует, что в этом году большое количество заявок – именно по патриотическому воспитанию», – прокомментировал Егор Хаценко.

В 2022 году комитетом была реализована грантовая поддержка 29 молодёжных проектов и программ на общую сумму 12,6 млн рублей. За прошедший период объём финансирования по этому направлению увеличен в 3 раза. 20 апреля завершился приём заявок на соискание грантов для поддержки реализации молодёжных социально значимых проектов и программ в текущем году. Заявки впервые подавались в электронном виде посредством портала «Молодая Арктика». На конкурс подано рекордное количество заявок – 105 проектов и программ претендуют на грантовую поддержку, итоги конкурса будут подведены до 1 июня.

Глава профильного комитета отдельно отметил новую категорию поддержки – это стипендиальный фонд, который был выделен из бюджета Мурманской на поддержку талантливой молодёжи. В 2022 году именные стипендии губернатора одарённым детям и учащейся молодёжи были выданы на общую сумму 5,2 млн рублей. 100 человек стали лауреатами ежемесячной специальной стипендии губернатора Мурманской области для активной молодёжи региона в размере 15 тысяч рублей. Уникальность этой меры в том, что на нее могут претендовать и представители работающей молодёжи. Реализованы мероприятия по развитию регионального КВН-движения, в том числе содействие Мурманской лиге КВН в проведении игр на территории региона и участии в фестивалях за пределами области. Впервые были проведены игры на Кубок КВН среди команд ЗАТО Мурманской области и на Кубок губернатора Мурманской области. В общей сложности в мероприятия вовлечены 5 тысяч человек. Финансовая поддержка КВН-движения в 2022 году составила свыше 15 млн рублей.

В планах на этот год – проведение игр Мурманской лиги КВН, а также семинаров и тренингов для команд, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Председатель комитета в своём выступлении также сделал акцент на уникальном сетевом инфраструктурном проекте – молодёжных пространствах «СОПКИ», которые уже стали визитной карточкой региона на федеральном уровне.

«За два года открыто 17 «СОПОК» по всей Мурманской области, которые отвечают современным потребностям молодежи в различных сферах: творчество, образование, предпринимательство, спорт, добровольчество, реализация собственных проектов и поддержка стартапов. В рамках этого проекта организована работа площадок «Сопки.Добро» и «Сопки.Арт». В экосистему «СОПОК» интегрированы инфраструктуры спортивной сферы. В настоящий момент мы ведём работу по созданию ещё 6 новых молодёжных пространств, на что из областного бюджета распределено 30 млн рублей. Дополнительно прорабатывается вопрос открытия «СОПОК» в формате кафе для работающей молодежи», – отметил Егор Хаценко.

В целях повышения информированности молодых людей о возможностях, предоставляемых для них в регионе, в 2022 году создана уникальная цифровая платформа для молодёжи Мурманской области «Молодая Арктика».

«Сейчас количество пользователей уже приближается к 5 тысячам человек, но мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой цель – привлечь максимальное число представителей молодежи региона», – сказал Егор Хаценко.

В дальнейшем в рамках доклада он упомянул, что на территории Мурманской области осуществляется программа по развитию молодёжного предпринимательства «Росмолодёжь.Бизнес». По результатам I квартала 2023 года Мурманская область является одним из лучших пилотных регионов по её реализации.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, среди ключевых моментов 2022 года руководитель профильного комитета отметил высокий уровень проведения Дня молодёжи, в рамках которого был проведён фестиваль с участием более 7 тысяч северян, а Мурманская область отмечена Всероссийской премией «Время молодых». Кроме того, успешно прошёл первый круглосуточный молодёжный форум «Крайний север – бескрайние возможности», в нём приняли участие более 1 тысячи человек, в том числе представители из 10 субъектов Арктической зоны РФ.

Также в 2022 году Мурманская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», получив возможность создать первый молодёжный центр по стандартам Росмолодёжи на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия социальному развитию молодёжи «Гармония» города Кандалакша. Федеральная субсидия составила более 27 млн рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24854&page=1