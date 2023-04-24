В Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УКПолучение онлайн-микрозаймов для жителей Мурманской области станет безопаснее
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 11:30

За 3 года поддержку из регионального бюджета получили более 100 молодёжных проектов

Об итогах реализации молодёжной политики в Мурманской области в 2022 году и планах на будущий период в конце прошлой недели рассказал глава регионального профильного комитета Егор Хаценко.

По итогам 2022 года регион вошёл в число лидеров по реализации молодежной политики. Мониторинг эффективности, составленный Федеральным агентством по делам молодёжи, показал, что наша область заняла третье место среди регионов, с количеством проживающей молодёжи менее 200 тысяч человек. Кроме того, по итогам участия в конкурсе Росмолодёжи «Молодежная столица России» Мурманск стал четвёртым в топ-7 из более чем 60 регионов.

«Главная наша задача теперь – не уронить планку. Губернатор и правительство Мурманской области уделяют особо пристальное внимание молодёжной политике. Это, конечно, в первую очередь грантовая поддержка. Около 105 заявок поступило уже в этом году. В прошлом году – 90 заявок. За последние 3 года мы поддержали практически 100 молодёжных проектов. Проекты абсолютно разные, и очень радует, что в этом году большое количество заявок – именно по патриотическому воспитанию», – прокомментировал Егор Хаценко.

В 2022 году комитетом была реализована грантовая поддержка 29 молодёжных проектов и программ на общую сумму 12,6 млн рублей. За прошедший период объём финансирования по этому направлению увеличен в 3 раза. 20 апреля завершился приём заявок на соискание грантов для поддержки реализации молодёжных социально значимых проектов и программ в текущем году. Заявки впервые подавались в электронном виде посредством портала «Молодая Арктика». На конкурс подано рекордное количество заявок – 105 проектов и программ претендуют на грантовую поддержку, итоги конкурса будут подведены до 1 июня.

Глава профильного комитета отдельно отметил новую категорию поддержки – это стипендиальный фонд, который был выделен из бюджета Мурманской на поддержку талантливой молодёжи. В 2022 году именные стипендии губернатора одарённым детям и учащейся молодёжи были выданы на общую сумму 5,2 млн рублей. 100 человек стали лауреатами ежемесячной специальной стипендии губернатора Мурманской области для активной молодёжи региона в размере 15 тысяч рублей. Уникальность этой меры в том, что на нее могут претендовать и представители работающей молодёжи. Реализованы мероприятия по развитию регионального КВН-движения, в том числе содействие Мурманской лиге КВН в проведении игр на территории региона и участии в фестивалях за пределами области. Впервые были проведены игры на Кубок КВН среди команд ЗАТО Мурманской области и на Кубок губернатора Мурманской области. В общей сложности в мероприятия вовлечены 5 тысяч человек. Финансовая поддержка КВН-движения в 2022 году составила свыше 15 млн рублей.

В планах на этот год – проведение игр Мурманской лиги КВН, а также семинаров и тренингов для команд, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Председатель комитета в своём выступлении также сделал акцент на уникальном сетевом инфраструктурном проекте – молодёжных пространствах «СОПКИ», которые уже стали визитной карточкой региона на федеральном уровне. 

«За два года открыто 17 «СОПОК» по всей Мурманской области, которые отвечают современным потребностям молодежи в различных сферах: творчество, образование, предпринимательство, спорт, добровольчество, реализация собственных проектов и поддержка стартапов. В рамках этого проекта организована работа площадок «Сопки.Добро» и «Сопки.Арт». В экосистему «СОПОК» интегрированы инфраструктуры спортивной сферы. В настоящий момент мы ведём работу по созданию ещё 6 новых молодёжных пространств, на что из областного бюджета распределено 30 млн рублей. Дополнительно прорабатывается вопрос открытия «СОПОК» в формате кафе для работающей молодежи», – отметил Егор Хаценко.

В целях повышения информированности молодых людей о возможностях, предоставляемых для них в регионе, в 2022 году создана уникальная цифровая платформа для молодёжи Мурманской области «Молодая Арктика». 

«Сейчас количество пользователей уже приближается к 5 тысячам человек, но мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой цель – привлечь максимальное число представителей молодежи региона», – сказал Егор Хаценко.

В дальнейшем в рамках доклада он упомянул, что на территории Мурманской области осуществляется программа по развитию молодёжного предпринимательства «Росмолодёжь.Бизнес». По результатам I квартала 2023 года Мурманская область является одним из лучших пилотных регионов по её реализации.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, среди ключевых моментов 2022 года руководитель профильного комитета отметил высокий уровень проведения Дня молодёжи, в рамках которого был проведён фестиваль с участием более 7 тысяч северян, а Мурманская область отмечена Всероссийской премией «Время молодых».  Кроме того, успешно прошёл первый круглосуточный молодёжный форум «Крайний север – бескрайние возможности», в нём приняли участие более 1 тысячи человек, в том числе представители из 10 субъектов Арктической зоны РФ.

Также в 2022 году Мурманская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», получив возможность создать первый молодёжный центр по стандартам Росмолодёжи на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия социальному развитию молодёжи «Гармония» города Кандалакша. Федеральная субсидия составила более 27 млн рублей.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24854&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)15:00«Путешествия в деталях». Документальный цикл (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Практически все мурманчане готовы переквалифицироваться для сохранения конкурентоспособности и работы-PRO Валюту (16+)Цены на нефть вновь снижаются, стоимость доллара к другим основным мировым валютам растёт-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области завершена процедура продления срока действия лицензии недобросовестных УК-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика