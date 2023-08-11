За 3 года соискатели практически отучились задавать рекрутерам вопросы личного характера

Больше всего странных вопросов от соискателей на собеседованиях — о деньгах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний из всех округов страны.

Больше всего странных вопросов поступает о заработке (10% опрошенных): «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с нее налоги будете теперь вычитать?»; «Что такое оклад?»; «Вычитаются ли из зарплаты дни без сохранения заработной платы?»

Повсеместная удалёнка, гибридные и гибкие режимы работы, с которыми многие впервые столкнулись в пандемию, увеличили количество странных вопросов о графике (сегодня 6%, три года назад — 4%): «А что, в каникулы тоже надо работать?»; «Можно ли не контролировать меня во времени?»

Вопросы о питании и расписании приёма пищи в рабочее время удивили 4% рекрутеров. Парадоксальные вопросы о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании застали врасплох также 4% представителей компаний. Столько же рекрутеров недоумевают от расспросов про руководство: состоит ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.

3% работодателей сталкивались со странными вопросами об объемах работы. 2% приходилось интервьюировать соискателей, которые выясняли, чем занимается компания. По 2% представителей компаний удивляли вопросы о дресс-коде и отношении к вредным привычкам работников.

Ещё 2% рекрутеров сталкивались с заигрываниями со стороны соискателей. Также 2% рассказали о попытках соискателей выяснить их личное отношение к компании-нанимателю.

К счастью, странных и нелепых вопросов на собеседованиях становится меньше: 22% интервьюеров не приходилось выслушивать ничего подобного. В 2014 году этим мог похвастаться лишь каждый десятый рекрутер.

Интервью предполагает диалог участников трудовых отношений. Соискатели, в свою очередь, также считают некоторые вопросы работодателей странными. Между тем, вопросы о работе обязательно нужно задавать.

Время проведения опроса: 7 июля — 8 августа 2023 года.