За 3,5 года с момента создания ТОР «Столица Арктики» в регион привлечено больше 161 млрд инвестиций: Андрей Чибис провёл заседание наблюдательного совета

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске под руководством губернатора Андрея Чибиса состоялось пятое заседание наблюдательного совета территории опережающего развития «Столица Арктики».

«С даты создания ТОР прошло 3,5 года и за этот период были достигнуты значительные результаты. В рамках резидентов в регион привлечено больше 161 млрд инвестиций», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что первый резидент ТОР – компания «НОВАТЭК Мурманск», – создал на берегу Кольского залива первый в мире уникальный Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где сейчас идёт сборка линий сжижения природного газа для завода «Арктик СПГ 2». Недавно было начато строительство третьей линии, идёт заливка бетонного основания. Уже залито 1700 кубометров бетона и установлено более 1500 тонн арматуры.

«В июле 2023 года первая линия завода «Арктик СПГ 2» была отправлена в Обскую губу. Торжественный старт дал Президент России Владимир Путин», – отметил губернатор.

В январе 2023 года резидентом ТОР стала компания ООО «Арктическая перевалка», реализующая проект по строительству Морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа. На настоящий момент резидентом уже инвестировано в проект свыше 4,8 млрд рублей.

«Кроме того, в феврале 2023 года правительство России одобрило расширение границ территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. На новых участках ТОР планируется строительство контейнерного терминала для международных транзитных морских грузоперевозок», – сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что в новом терминале будет осуществляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые могут работать на трассах Северного морского пути. Возведение логистического комплекса планируется завершить до 2026 года. Реализация проекта позволит привлечь больше 46 млрд рублей инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест.

«Также мы рассчитываем на дальнейшее благоприятное развитие ТОР «Столица Арктики». Для этого был разработан перспективный план, в который были включены несколько новых инвестиционных проектов. По предварительным расчётам, в 2024 году они привлекут в регион больше 100 млрд инвестиций и создадут больше 1 тысячи новых рабочих мест», – заключил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках заседания о перспективах нашей работы по расширению ТОР «Столица Арктики» в 2024 году на заседании рассказал руководитель проекта Сергей Гвардин. Так, он сообщил, что планируется создавать комплексные инвестиционные площадки и развивать кластерный подход. В том числе обозначен большой потенциал направления рыбопереработки.

Фото: https://gov-murman.ru