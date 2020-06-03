За 4 года на Кольской АЭС реализовано около 2,5 тысячи предложений по улучшению производственных процессов

Предложения по улучшению или по-другому ППУ работники Кольской АЭС разрабатывают и внедряют в рамках функционирования Производственной системы «Росатом» (ПСР) - масштабного отраслевого проекта, который реализуется на предприятиях атомной промышленности с целью повышения производительности труда, сокращения издержек, поиска и устранения всех видов потерь.

В качестве поощрения авторы предложений по улучшению производственных процессов кроме почёта и уважения коллег получают ещё и денежные премии, величина которых напрямую зависит от экономического эффекта от внедрения изобретений.

«Мы всячески поддерживаем инженерно-техническое творчество сотрудников, создаем условия для работы над проектами и изобретениями, помогаем тиражировать оригинальные разработки на других предприятиях атомной отрасли», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В 2019 году Кольской АЭС повторно был присвоен почетный статус «Лидер ПСР» на уровне Госкорпорации «Росатом». Коллектив атомной станции вошёл в число 33 самых передовых предприятий и организаций атомной отрасли.

Одно из последних полезных изобретений, разработанных на Кольской АЭС – устройство для затягивания металлических хомутов, которое придумал и изготовил инженер реакторного цеха Владимир Шматко. Оригинальный инструмент позволяет не только быстро и надежно маркировать оборудование, но и может успешно применяться для удобного и безопасного затягивания хомутов на трубопроводах и электрических кабелях.

Коллега Владимира Шматко по цеху Алексей Толстопятов в 2019 году был отмечен наградой конкурса по развитию Производственной системы «Росатом» среди работников электроэнергетического дивизиона за инновационный способ пломбировки оборудования при помощи магнитных замков-пломб.

Также с использованием инструментов производственной системы Росатома на Кольской АЭС удалось оптимизировать топливный цикл и значительно повысить эффективность использования ядерного топлива.