За 4 года состав пенсионных пакетов для россиян стал интереснее, но предоставляет их меньшее число компаний

О наличии в компании пенсионных пакетов рассказал 1 из 5 работодателей. В топ-3 составляющих — подарки к праздникам, корпоративные мероприятия и материальная помощь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 600 компаний из всех округов страны.

Пенсионные пакеты действуют в 19% предприятий и организаций, в 2019 году о наличии системы выплат и льгот для сотрудников, вышедших на пенсию, рассказывали 25% работодателей.

Компаний, имеющих пенсионные пакеты, стало меньше. Но у тех работодателей, что сумели сохранить меры поддержки пенсионеров, перечень корпоративных привилегий претерпел изменения в лучшую сторону. Например, подарки пенсионерам к праздникам сейчас дарят 15% компаний (+3 процентных пунктов), приглашают пенсионеров на корпоративные мероприятия 11% (+3 п.п.), материальную помощь оказывают 10%.

8% работодателей практикуют единовременные выплаты выходящим на пенсию. В 7% компаний оплачивают полисы ДМС. В 6% перечисляют на счет пенсионера ежемесячную фиксированную сумму. Ещё 6% компенсируют расходы на санаторно-курортное лечение.

4% работодателей страхуют жизнь и здоровье пенсионеров. Также 4% выплачивают своим бывшим сотрудникам корпоративную пенсию, сформированную из отчислений компании в НПФ. 3% работодателей предоставляют пенсионерам компенсацию стоимости лечения и/или медикаментов.

Среди компаний, поддерживающих сотрудников, вышедших на пенсию, большинство составляют крупные промышленные предприятия. Пенсионные пакеты действуют в энергетических компаниях, медицинских организациях, банках, у сетевых ритейлеров. Госкомпании в целом чаще предоставляют пенсионные пакеты, чем частный бизнес.

Время проведения опроса: 1 августа — 8 сентября 2023 года.