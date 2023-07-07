За 4 года в Мурманской области из аварийного жилья расселено более 3500 северян

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области», являющейся частью национального проекта «Жильё и городская среда», на 1 июля 2023 года на территории Мурманской области расселено 52,51 тысячи квадратных метров и 2723 человека. Параллельно на территории региона расселение осуществляется в рамках различных мероприятий муниципальных образований. Так, за последние 4 года дополнительно было расселено ещё порядка 16,6 тысячи квадратных метров и 818 человек.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, жителей аварийных домов расселяют в благоустроенные жилые помещения, приобретенные на первичном и вторичном рынках жилья, в отремонтированный пустующий муниципальный жилищный фонд. Также по решению собственника ему может быть выплачена выкупная стоимость по итогам оценки жилого помещения.

Кроме того, в регионе осуществляется строительство многоквартирных домов. После ввода их в эксплуатацию гражданам будут предоставлены жилые помещения по договорам социального найма/мены.