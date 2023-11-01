За 5 лет из регионального бюджета на развитие Кольского района выделено более 12 млрд рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вторая тема выездного заседания правительства Мурманской области, которое вчера провёл губернатор Андрей Чибис, была посвящена развитию Кольского района.

«Кольский район, можно сказать, наша экономически стратегическая территория. Именно здесь располагается большинство наших резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики» – единственной ТОР в Арктической зоне РФ, и крупные промышленные объекты и производства: Мурманский транспортный узел, порт «Лавна», ЦСКМС «НОВАТЭКА», морской перегрузочный комплекс «Арктическая перевалка», морской терминал «Тулома», Кольская ВЭС, предприятия рыбной промышленности и ещё целый ряд проектов, которые имеют стратегическое значение для Мурманской области. Поэтому Кольский район и вошёл в единую Мурманскую агломерацию перечня опорных населённых пунктов Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

С каждым годом региональное правительство наращивает поддержку для этого муниципального образования. Так, в период с 2019 года и включая 2023 год, Кольский район получил из регионального бюджета более 12 млрд рублей на развитие и реализацию различных проектов.

Здесь идёт реализация национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить».

Например:

- установлены электрические котельные в Килпъявре, благодаря чему посёлок ушёл от мазутозависимости; также в Килпъявре реализуется программа реновации ЗАТО;

- капитально ремонтируют многоквартирные дома, фасады и кровли в населённых пунктах;

- переселён малочисленный населённый пункт Песчаный, людям созданы более комфортные современные условия;

- полностью заменён контейнерный парк для обращения с ТКО;

- приобретена специальная уборочная техника;

- только с 2021 года здесь обустроены 4 общественные территории, а также благоустроены дворовые территории 87 МКД;

- создана полюбившаяся северянам Поморская набережная, где проходят региональные мероприятия, реконструирован проспект Советский в Коле;

- установлены детские игровые и спортивные комплексы;

- именно здесь будет реализована почти треть сертификатов, полученных по программе «Свой дом в Арктике»;

- 83% дорог Кольского района находится в нормативном состоянии, а в следующем году планируется завершение реконструкции автоподъезда в Териберку;

- за последние годы обновлено порядка 1 600 единиц медоборудования и мебели в медучреждениях;

- в течение последних 5 лет выполнены строительство и капитальный ремонт 9 фельдшерско-акушерских пунктов (Минькино, Ура-Губа, Мишуково, Килпъявр, Шонгуй, Лопарская, Туманный, Причальный, Магнетиты);

- выполнены капитальные ремонты 7 амбулаторий (Молочный, Пушной, Тулома, Кильдинстрой, Междуречье, Зверосовхоз, модульная врачебная амбулатория в Териберке), а также поликлиники в Мурмашах, в том числе детского отделения, хирургического отделения Кольской ЦРБ, помещений отделений лучевой и функциональной диагностики и рентгенологической службы, помещений отделений гериатрии и отделения паллиативной медицинской помощи Кольской ЦРБ;

- обновлён парк машин «Скорой помощи»;

- капитально отремонтирована Пушновская школа в рамках Президентской программы;

- создано 11 центров «Точка Роста»;

- построен культурно-досуговый центр в селе Минькино;

- капитально отремонтировано здание Кольской районной детской школы искусств;

- созданы две модельные библиотеки в Коле и Мурмашах;

- идёт капитальный ремонт Туломского сельского дома культуры;

- выполнен капитальный ремонт здания Межпоселенческой библиотеки Кольского района;

- завершается капитальный ремонт здания Верхнетуломского Дома культуры «Дружба»;

- выполнен ремонт музея истории города Колы;

- создан Этнографический саамский комплекс в Туломе;

- построен первый бассейн в Коле – «Гольфстрим»;

- созданы «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ»;

- установлены 4 скейтпарка и сделано многое другое.

С докладом о реализации плана «На Севере – жить» на территории Кольского района выступил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Фото: https://gov-murman.ru