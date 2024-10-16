За 5 лет предприниматели региона зарегистрировали более 119 тысяч прав

За последние 5 лет Росреестр по Мурманской области зарегистрировал более 119 тысяч прав, ограничений (обременений) прав юридических лиц на недвижимость в Кольском Заполярье.

Начиная с 2019 года предпринимателями было оформлено 10881 земельных участков, 10057 нежилых зданий, более 11 тысяч сооружений, 991 жилой дом (в том числе 17 многоквартирных), почти 9,5 тысячи нежилых помещений и более 77 тысяч прав на квартиры и комнаты.

«Интерес к коммерческой недвижимости в нашем регионе не снижается. Растёт число резидентов АЗРФ – сегодня такой статус получили уже более 270 компаний и предпринимателей, - отметила руководитель регионального Росреестра Анна Бойко. – В рамках заключенного в июне 2022 года соглашения с правительством Мурманской области срок учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, созданных или реконструированных в ходе реализации инвестиционных проектов, сокращен до 1 рабочего дня».