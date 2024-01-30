За 5 лет в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» в город Полярные Зори и подведомственную территорию направлено 5,3 млрд рублей

На выездном совещании правительства Мурманской области подробно рассмотрели реализацию стратегического плана «На Севере – жить» в городе Полярные Зори. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил несколько ключевых пунктов.

«Город атомщиков мы развиваем, как и все муниципалитеты Мурманской области. С 2019 года и в рамках плана 2024 года в совокупности сюда направлено 5,3 млрд рублей из областного бюджета. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров – ГК «Росатом» и Кольскую АЭС – за содействие и дополнительные инвестиции», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в Полярных Зорях установлено 9 детских площадок, реализовано 8 инициативных проектов, до 80% увеличено доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям.

«Также мы создали виртуальный концертный зал, отремонтировали большой зал Городского дворца культуры в городе Полярные Зори и кружковые залы в ДК в Африканде. В рамках программы «На Севере – твой проект» были направлены средства на софинансирование двух инициатив местных жителей», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис также перечислил и другие результаты работы по благоустройству города.

«Мы построили Физкультурно-спортивный комплекс «Энергия» и лыжную базу, создали баскетбольную площадку, капитально отремонтировали бассейн и большой концертный зал. Также выполнен ремонт восьми многоквартирных домов, отремонтировано 114 подъездов в 80 многоквартирных домах, благоустроено 39 дворовых территорий, 10 общественных территорий и 2 проекта-победителя Всероссийского конкурса. В рамках проекта «Работа рядом» в совокупности было трудоустроено свыше 500 человек, а в рамках нацпроекта «Образование» – открыто четыре «Точки роста». Также мы обновили 6 пространств по программе «Арктическая школа». Полярнозоринский энергетический колледж вошёл в программу «Профессионалитет». На федеральные, областные средства и деньги ГК «Росатом» мы оборудуем в этом году ряд цехов и мастерских», – сообщил глава региона.

Подробнее о работе, проводимой в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» в городе Полярные Зори доложил глава муниципалитета Максим Пухов.

Фото: https://gov-murman.ru