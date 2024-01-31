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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 15:30

За 5 лет в рамках социальных соглашений между региональным правительством и КАЭС профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 1,3 млрд рублей, из которых более 60% – средства областного бюджета

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обсудили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию.

«На Кольской АЭС работает более двух тысяч человек. Предприятие вырабатывает более 50% электроэнергии, генерируемой всей Кольской энергосистемой. Порядка трети электроэнергии отпускается в энергосистему Карелии и Ленинградской области. Отдельно хочу отметить развитие АЭС и наращивание мощностей. В 2023 году зафиксирован максимальная с 1992 года выработка. А также максимальная нагрузка КАЭС и суточная выработка за всю историю. При этом экологическая нагрузка станции на окружающую среду незначительна. Благодарю рабочий коллектив и руководство Кольской АЭС за отличные результаты», – отметил губернатор Мурманской области.

Отдельно губернатор Мурманской области поблагодарил ГК «Росатом» за участие в жизни города и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве: «С 2019 по 2023 годы в рамках социальных соглашений правительства Мурманской области с ГК «Росатом» профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 1,3 млрд рублей, из которых более 790 млн рублей – средства областного бюджета».

Также Андрей Чибис сообщил, что у Кольской АЭС большие планы по сооружению и вводу в эксплуатацию новых блоков Кольской АЭС-2 к 2035 году, а благодаря появлению проекта «Мурманский СПГ» атомная станция будет модернизирована.

«Решение Президента России Владимира Путина по газификации Мурманской области и созданию проекта «Мурманский СПГ» открывает новые возможности перед Кольской АЭС. На полях Восточного экономического форума НОВАТЭК и Россети подписали соглашение по электроснабжению проекта «Мурманский СПГ», которое предполагает строительство магистральной линии электропередач. К ней также будет подключена Кольская АЭС. Всё это дает мощнейшее экономическое основание для развития атомной электростанции, ее полноценной загрузки, а также реализации проекта по строительству и введению новых блоков. Перспективы для энергетиков очень большие. Важно, что станция и город – единое целое», – заключил губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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