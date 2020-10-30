За 5 лет в соискателях стали больше ценить командные качества, стрессоустойчивость и обучаемость

За 5 лет работодатели стали чаще ценить в кандидатах способность работать в команде и эмоциональную стабильность, особенно это касается менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами. Важность умения быстро обучаться новому наиболее возросла для менеджеров по туризму. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» выяснил, какие личные качества востребованы компаниями у представителей популярных профессий рынка труда и как изменились требования к soft skills претендентов за 5 лет. В опросе приняли участие представители работодателей, имеющие опыт подбора специалистов 20 профессиональных групп.

Респондентам было предложено выбрать из девяти самых востребованных soft skills наиболее необходимые для претендентов на каждую позицию. Эмоциональная стабильность — это качество оказалось особо необходимо специалистам по работе с клиентами (87%) и секретарям (83%). Ответственность важнее всего для бухгалтеров, юристов и секретарей (по 82%), а также курьеров (80%). Чтобы трудиться плодотворно, пиарщикам (60%) и маркетологам (53%) следует разделять идеологию компании, а также уметь работать в команде (58 и 65% соответственно). От менеджеров по продажам (62%) и квалифицированных рабочих (60%) ждут хороших способностей к обучению. Инженерам (60%) и юристам (58%) необходимо стремиться к профессиональному росту. Менеджерам по продажам — к росту карьерному (41%), а также быть готовым к переработкам (55%).

Особого внимания удостоились HR-менеджеры: по мнению работодателей, им необходимы практически все указанные soft skills, а особенно эмоциональная стабильность (85%), принятие идеологии компании (67%), лояльность работодателю (60%) и командность (58%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2015 года стали менее популярны такие soft skills как лояльность работодателю и готовность к переработкам, в то же время компании стали чаще уделять внимание командным навыкам претендентов на различные позиции, особенно в сфере продаж и клиентского сервиса. Способность к командному взаимодействию стала более востребована и у кандидатов на врачебные специальности. У программистов стали больше ценить стремление к профессиональному росту и обучаемость. Ценность способности быстро переучиваться повысилась и для менеджеров по туризму в нынешние непростые для отрасли времена.