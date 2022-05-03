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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.22 17:00

За 5 месяцев счастье подорожало почти на 7%

Сегодня для счастья россиянам денег нужно больше, чем когда-либо — в среднем 190 тысяч рублей в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тысяч. Самое дорогое счастье — в Москве, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Красноярске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно 190 тысяч рублей в месяц. Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей (255 тысяч рублей). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 тысяч против 166 тысяч рублей).

По сравнению с ноябрем 2021 года, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, «цена» счастья выросла в среднем на 12 тысяч рублей (+7%).

Самые большие финансовые аппетиты — у жителей Москвы: в столице для счастья нужно в среднем 230 тысяч рублей На втором месте — Владивосток (205 тысяч рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тысяч рублей), а замыкают пятерку мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (195 тысяч и 192 тысячи рублей соответственно). Самые скромные денежные аппетиты — у населения Оренбурга (140 тысяч рублей), Рязани (145 тысяч рублей), Липецка, Астрахани (по 150 тысяч рублей) и Кирова (155 тысяч рублей).

При этом за последние 5 месяцев больше всего выросли ожидания респондентов из Тюмени (на 10%, со 172-х до 190 тысяч рублей), Новокузнецка (на 9%, со 165-ти до 180 тысяч рублей), а также Перми и Кирова (по 8%).

По данным «SuperJob», за последние месяцы заметно выросла не только сумма, которой достаточно для счастья, но и желаемый минимальный размер оплаты труда, и уровень пенсионных ожиданий россиян.

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Последние комментарии

Анна
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Д.О Вернер
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катерина
29.04.22 11:47
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