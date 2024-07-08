За 5 месяцев в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали более 600 тонн вторсырья

С начала года в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твердых коммунальных отходов отобрали 611,5 тонны вторичных ресурсов. Более 90% отсортированных в 2024 году ТКО уже направили на реализацию.

В структуре вторичных ресурсов лидирует ПЭТ микс – за 5 месяцев отобрано 299 тонн пластика. Затем следует картон с общим весом в объёме сортировки чуть более 104 тонн. Алюминий с третьего места потеснило стекло с показателем 92 тонны.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом чёрных металлов и картон. Отобранные объёмы вторсырья направляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

В 2023 году в регионе открылся пункт приема вторичных ресурсов «Вторматик», в котором жители Заполярья за вознаграждение могут сдавать их, что должно снизить объем отходов, поступающих на полигон.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».