За 50 лет Кольская АЭС выработала более 460 млрд кВтч электроэнергии

29 июня 1973 года энергоблок №1 Кольской АЭС начал свою работу, именно эта дата считается днём рождения атомной станции. За это время Кольская АЭС отпустила в энергосистему Арктического региона 463 млрд кВтч электроэнергии.

29 июня 1973 года энергоблок №1 Кольской АЭС начал свою работу, именно эта дата считается днём рождения атомной станции. За это время Кольская АЭС отпустила в энергосистему Арктического региона 463 млрд кВтч электроэнергии.

За 50 лет пройдено много ярких этапов – пуск четырёх энергоблоков, продление срока их эксплуатации, увеличение мощности блоков №3 и №4 до 107%, уникальное повторное продление блоков №1 и №2, модернизация, внедрение новых технологий, оборудования и инновационных решений.

«Кольская АЭС продолжит производство электроэнергии до 2044 года. Успехи, которые мы сегодня имеем – это результат командной работы высококвалифицированных профессионалов. За всё время на Кольской АЭС трудилось свыше 50 тысяч человек. На нашем предприятии созданы достойные условия для построения карьеры работников и совершенствования их компетенций. Наши атомщики ежегодно участвуют в чемпионатах профессионального мастерства, на сегодняшний день они привезли 77 наград различного достоинства», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская АЭС шесть раз признавалась лучшей атомной станцией России по культуре безопасности, неоднократно становилась призёром в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди крупных предприятий региона, а в 2023 году 16-й раз стала призёром конкурса «Лучшая АЭС России».

Одной из приоритетных задач предприятия является экологическая безопасность. В 2022 году Госкорпорация «Росатом» присудила Кольской АЭС первое место в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли». По ходатайству Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Кольская АЭС включена в «Всероссийскую Книгу Почёта», как организация, способствующая всестороннему развитию территории региона, повышению эффективности своей отрасли. КАЭС заняла второе место в номинации Национальной экологической премии «Чистый воздух» «Экотехнология». Проект был реализован еще в 2002 году, когда в городе Полярные Зори установили электрокотельную. В результате были сокращены объёмы вредных газообразных выбросов, которые образуются при работе мазутных котлов, в год это около 300 тонн диоксида серы и 14 тонн золы. Приобретенный опыт стал тиражироваться на территории Мурманской области.

Импортозамещение набирает обороты, крупные российские предприятия, в том числе Заполярная станция, активно трудятся над созданием собственных разработок и новых производственных площадок.

В 2023 году на Кольской АЭС начались строительно-монтажные работы по производству борной кислоты. Цель нового проекта – получение кондиционной борной кислоты в качестве полезного компонента для КАЭС и других предприятий. Ее будут выделять из солевого нерадиоактивного плава, полученного в процессе переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

Уникальный комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) внедрён на АЭС в 2006 году, а в 2008-м Министерство природных ресурсов и экологии России признал комплекс лучшим экологическим проектом года.

За время работы КП ЖРО специалистам станции удалось очистить и перевести в безопасное состояние ЖРО, получая по 250 тонн конечного очищенного продукта (солевого плава) ежегодно. Он абсолютно безопасен и является хорошим исходным сырьем для извлечения полезных химических соединений.

Экономика Арктического региона активно развивается. Кольская АЭС готова поставлять электроэнергию для новых строящихся объектов в Мурманской области.

Водородная энергетика сегодня – одно из приоритетных направлений научно-технологического развития Госкорпорации «Росатом». Кольская АЭС стала пилотной площадкой по созданию стендового-испытательного комплекса по производству водорода. Реализация проекта запланирована на 2025 год. Комплекс предназначен для отработки отечественных технологий по производству, обращению, хранению и транспортировке водорода, полученного методом электролиза с использованием чистой электроэнергии, вырабатываемой на АЭС.

Кроме того, КАЭС планирует разместить центр обработки данных (ЦОД), который станет базовой инфраструктурой для новых высоконагруженных цифровых платформ, сервисов Северного морского пути и Арктической зоны.

Как сообщает региональное управление информации и общественных связей Кольской АЭС, к 2035 году в нескольких километрах от КАЭС будет возведена и даст первый ток КАЭС-2 – новая станция с реактором на спектральном регулировании. Эти реакторы позволят многократно использовать ядерное топливо и, работая в связке с реакторами на быстрых нейтронах, сделают возможным замыкание ядерного топливного цикла. Таких технологий, позволяющих обеспечить промышленность практически неисчерпаемой энергией, пока нет нигде в мире.

Кольская АЭС по-прежнему остаётся надёжным и безопасным источником электроэнергии для Мурманской области и северной части Карелии. Сегодня доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет около 60%. Заполярные атомщики не готовы останавливаться на достигнутом.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.