В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина, к 2027 году необходимо привести в нормативное состояние 85% дорог, входящих в опорную сеть. В состав опорной сети автомобильных дорог Мурманской области входят дороги федерального, регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью более 1 160 км, в том числе: автомобильная дорога Р-21 «Кола» с подъездами; 8 автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и один мостовой переход.

В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрены работы по ремонту региональных автомобильных дорог общего пользования, которые являются частью опорной сети нашего региона. Нацпроект направлен на улучшение качества дорожного покрытия, что в свою очередь создаст более комфортные условия для водителей и пассажиров, а также повысит безопасность дорожного движения.

Так, в этом году предусмотрено приведение в нормативное состояние 6 км дорожного покрытия на автодороге Пиренга – Ковдор, запланировано обновление 1,5 километра объездной автомобильной дороги города Североморска, 3,5 километра автоподъезда к городу Апатиты также будут приведены в нормативное состояние.

«Работы по ремонту автомобильных дорог способствуют не только повышению уровня комфорта для местных жителей, но и улучшают общий потенциал транспортной доступности нашего края. За 6 лет, с начала реализации нацпроектов, в Заполярье отремонтировано 134,23 км опорной сети региональных автомобильных дорог», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/