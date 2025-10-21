Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три разаВ Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.25 10:00

За 6 лет в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в Ковдорском округе реализованы проекты на сумму свыше 2,7 млрд рублей

«Проведён капитальный ремонт главного корпуса больницы и детской поликлиники, обустроена вертолётная площадка для санитарной авиации. В селе Ёна построен фельдшерско-акушерский пункт, организованы бесплатные медицинские шаттлы, доставляющие пациентов из Ковдорского округа в медицинские учреждения Мончегорска и Мурманска, открыт Центр детского научного и инженерно-технического творчества, модернизированы детские сады, школы и учреждения дополнительного образования по программе «На Севере – твой проект», – отметил вчера во время оперативного совещания глава региона.

Также после капитального ремонта вновь открыт Городской Дворец культуры, обновлена Детская школа искусств, где появился виртуальный концертный зал. На базе Детской библиотеки создана современная модельная библиотека, отремонтированы и модернизированы четыре спортивных объекта Детско-юношеской спортивной школы, открыт центр активного отдыха «СОПКИ.СПОРТ».

Выполнен большой объём по благоустройству и каждый год новые объекты преображаются. Обновлён Гиперборейский сквер, реализован проект «Ковдорский магнит». Преобразились семь дворовых территорий, отремонтированы 216 подъездов. В рамках арт-фестиваля «Смена» создано семь новых муралов.

Глава региона поблагодарил администрацию округа и компанию «ЕвроХим» за сотрудничество и развитие муниципалитета.

«В этом году на реализацию проектов направлено 268 млн рублей. Завершается капитальный ремонт Центральной библиотеки, благоустройство ул. Ленина до здания администрации Ковдорского ГОКа. Выполнена реконструкция автомобильной дороги около средней общеобразовательной школы №1», – отметил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, о том, что ещё удалось сделать за предыдущие шесть лет и планах на следующий год в докладе главы округа — Сергея Борисовича Сомова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/543148/?sphrase_id=7122545#&gid=1&pid=31

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»