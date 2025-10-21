За 6 лет в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в Ковдорском округе реализованы проекты на сумму свыше 2,7 млрд рублей

«Проведён капитальный ремонт главного корпуса больницы и детской поликлиники, обустроена вертолётная площадка для санитарной авиации. В селе Ёна построен фельдшерско-акушерский пункт, организованы бесплатные медицинские шаттлы, доставляющие пациентов из Ковдорского округа в медицинские учреждения Мончегорска и Мурманска, открыт Центр детского научного и инженерно-технического творчества, модернизированы детские сады, школы и учреждения дополнительного образования по программе «На Севере – твой проект», – отметил вчера во время оперативного совещания глава региона.

Также после капитального ремонта вновь открыт Городской Дворец культуры, обновлена Детская школа искусств, где появился виртуальный концертный зал. На базе Детской библиотеки создана современная модельная библиотека, отремонтированы и модернизированы четыре спортивных объекта Детско-юношеской спортивной школы, открыт центр активного отдыха «СОПКИ.СПОРТ».

Выполнен большой объём по благоустройству и каждый год новые объекты преображаются. Обновлён Гиперборейский сквер, реализован проект «Ковдорский магнит». Преобразились семь дворовых территорий, отремонтированы 216 подъездов. В рамках арт-фестиваля «Смена» создано семь новых муралов.

Глава региона поблагодарил администрацию округа и компанию «ЕвроХим» за сотрудничество и развитие муниципалитета.

«В этом году на реализацию проектов направлено 268 млн рублей. Завершается капитальный ремонт Центральной библиотеки, благоустройство ул. Ленина до здания администрации Ковдорского ГОКа. Выполнена реконструкция автомобильной дороги около средней общеобразовательной школы №1», – отметил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, о том, что ещё удалось сделать за предыдущие шесть лет и планах на следующий год в докладе главы округа — Сергея Борисовича Сомова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/543148/?sphrase_id=7122545#&gid=1&pid=31