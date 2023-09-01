За 6 месяцев 2023 года численность работников в промышленном комплексе региона увеличилась на 2000 человек

В ходе заседания регионального правительства, которое состоялось 31 августа, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала, что предприятия промышленного комплекса обеспечивают занятость почти более 22% от всего числа работников организаций в регионе. За 6 месяцев 2023 года численность работников в промышленном комплексе достигла 60 тысяч человек. Больше всего сотрудников работают в добывающем комплексе региона – 17 тысяч человек, в энергетике – 15,9 тысячи человек, судоремонте – 12,2 тысячи человек. Фиксируется рост численности работников в добыче и металлургии.

Во всех основных отраслях промышленности в 2022 году зафиксирован прирост заработной платы сотрудников. Средняя заработная плата работников металлургии и добывающей промышленности составляет порядка 130 тысяч рублей.

Благодаря внедрению технологий бережливого производства на предприятиях в рамках национального проекта «Производительность труда» более 360 сотрудников компаний региона получили новые уникальные компетенции в сфере бережливых технологий. И именно они будут культивировать и продвигать новую культуру производства на своих предприятиях. Экономический эффект составил 80 млн рублей, улучшены производственные показатели - снижено время протекания процессов на 36% и незавершенное производство, увеличена выработка на одного рабочего в 1,6 раза.

На сегодняшний день к нацпроекту присоединились 15 предприятий Мурманской области, 8 из них являются промышленными предприятиями.

Для привлечения новых высококвалифицированных кадров на промышленные предприятия реализуются различные программы с образовательными учреждениями региона. Организации оказывают поддержку учебным заведениям в рамках кадрового обеспечения перспектив своей работы и подготовки профессиональных кадров непосредственно в регионе с учетом профориентации со школьной скамьи. Так, партнеры образовательных учреждений компании в 2023 году выделили порядка 150 млн рублей на ремонты и оборудование.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» вложения региона в ремонт колледжей составили более 450 млн рублей, проведен ремонт в 8 колледжах, 40 лабораториях. Всего на 2023-2026 годы только в рамках обязательств по федеральному проекту «Профессионалитет» компании планируют направить 125 млн рублей и трудоустроить более 1800 выпускников.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо финансовой поддержки, планируется рассмотреть вопрос привлечения экспертов и тренеров Регионального центра компетенций для обучения студентов средних специальных учебных заведений и обучающихся вузов, и уже с учебной скамьи погружать будущие рабочие кадры предприятий Мурманской области в культуру бережливых технологий и непрерывных улучшений.

«Полученные в ходе тренингов компетенции в бережливом производстве однозначно пригодятся как выпускникам при трудоустройстве и погружении в рабочие процессы, так и работодателям, когда «новичок» уже будет понимать, какой вклад именно он может внести в повышение эффективности производства. На наш взгляд такое обучение – это правильные инвестиции в развитие персонала», – добавила Ольга Кузнецова.

«Это поручение Минарктики по разработке региональной программы по повышению производительности труда на предприятиях, по включению в образовательные программы СПО подготовки по бережливому производству. Такая программа необходима в дополнение к реализуемым мероприятиям национального проекта, чтобы мы заранее готовили кадры по технологии бережливого производства. Это значит, что во всех СПО подготовка должна быть уже в рамках этих технологий, чтобы у нас выходили компетентные кадры. В этом процессе за главных должно быть Министерство образования вместе с вами, Минарктики. Задачу нужно немного доуточнить», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru