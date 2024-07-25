За 6 месяцев 2024 года Управление Росреестра по Мурманской области зарегистрировало около 51,5 тысячи прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости

В региональном Росреестре подвели итоги в сфере регистрации прав на недвижимость за первое полугодие.

В целом в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 118 тысяч записей о правах, переходе прав, ограничениях, сделках, арестах и их прекращении.

«За прошедшее полугодие к нам поступило от заявителей более 115 тысяч обращений. Практически в два раза по сравнению с аналогичным полугодием 2023 года отмечается положительная динамика роста обращений на кадастровый учет. И здесь активность именно со стороны бизнеса. Юридические лица в этом году активно осваивают землю, строят новые объекты недвижимости и реконструируют старые. Можно сказать, что мы видим хороший эффект от реализуемых правительством области инвестиционных программ по развитию бизнеса и поддержке малого предпринимательства», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Перед Росреестром стоит глобальная задача по созданию полного и точного реестра объектов недвижимости и прав на них.

«Говоря простыми словами, все земли и объекты недвижимости в нашем регионе должны стоять на кадастровом учёте в ЕГРН и иметь зарегистрированные права. Поэтому вся наша деятельность сейчас направлена на наполнение реестра недвижимости всеми необходимыми сведениями – о правах и обременениях, об объектах и их характеристиках, границах и территориальных зонах», - отметила Анна Бойко.