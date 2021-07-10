За 6 месяцев грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,7%

По итогам первого полугодия текущего года грузооборот морских портов России вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 412,13 млн тонн. При этом, объём перевалки сухих грузов увеличился на 8,0% - до 200,78 млн тонн, наливных грузов – сократился на 6%, составив 211,35 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 1,7%, составив 46,27 млн тонн, из которых перевалка сухих грузов прибавила 0,7% до 13,36 млн тонн, а наливных грузов - снизилась на 2,7% - до 32,91 млн тонн.

Как сообщает «Росморечфлот», перевалка грузов в морских портах РФ более 23 лет пребывала в «зелёной» зоне непрерывного роста вплоть до мая 2020 года, когда на мировой и отечественной экономике и, в особенности, на транспортном секторе, начали сказываться меры по ограничению торгово-экономических связей и пассажиропотоков, вводимые в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.