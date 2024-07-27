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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.24 17:00

За 6 месяцев с начала года в региональный Росреестр поступило 36 тысяч заявлений в электронном виде

В сравнении с первым полугодием 2023 года объём электронных обращений сохранился на прежнем уровне в районе 72%, отмечают в Управлении Росреестра по Мурманской области. Подача документов в электронном виде сокращает срок совершения учётно-регистрационных действий до одного или максимум двух рабочих дней.

«Очень много обращений подаётся органами государственной власти и местного самоуправления в интересах граждан и бизнеса, и все они исключительно в электронном виде. Также отмечу, что за 6 месяцев 2024 года мы зарегистрировали 11 договоров долевого участия в строительстве, что в нашем регионе не случалось много лет. Все договоры были направлены застройщиком в электронном виде и прошли регистрацию в течение одного дня», - сообщила руководитель областного Росреестра Анна Бойко.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, значительная часть регистрационных действий осуществляется в отношении бытовой недвижимости – это многоквартирные, жилые и садовые дома, квартиры, гаражи, хозяйственные постройки, и 94,5% прав зарегистрировано за один рабочий день. А количество электронных ипотечных сделок, зарегистрированных за один день, превышает 97%.

«Это очень хорошая экономия времени, - отмечает Анна Бойко. - Нет необходимости дополнительно идти в офисы МФЦ, ожидать в очереди. Поэтому мы стараемся как можно больше ориентировать мурманчан пользоваться электронными сервисами Росреестра, а также подавать документы на портале «Госуслуги».

Фото: https://asiarussia.ru/news/41091/

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