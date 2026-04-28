За 7 лет в Мурманской области обновлено порядка 375 км сетей водо- и теплоснабжения

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис обсудил план модернизации коммунальной инфраструктуры региона на 2026 год.

Как отметил глава региона, работы ведутся на постоянной основе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», народной программы «На Севере – жить!», реновации ЗАТО, инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и при подготовке к осенне-зимнему сезону.

«Благодаря инвестициям у нас в два раза снизилось количество инцидентов на объектах. За 7 лет в регионе заменено порядка 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Также завершается замена трубопровода централизованной системы теплоснабжения в Сафоново», — подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее по теме доложила министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.