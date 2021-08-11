За 7 месяцев грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 54,75 млн тонн (-0,4%)

По итогам января-июля текущего года грузооборот морских портов России составил 482,88 млн тонн (+1,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе объём перевалки сухих грузов составил 237,76 млн тонн (+7,1%), наливных грузов – 245,12 млн тонн (-3,3%).

Как сообщает Росморречфлот, грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 54,75 млн тонн (-0,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 16,27 млн тонн (+1,6%), наливных грузов - 38,48 млн тонн (-1,2%).