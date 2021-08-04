За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии

В июле текущего года заполярная атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 541,2 млн кВтч электроэнергии, больше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,5 млн. кВтч.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, 3 и 4. С целью оптимизации работы атомной станции энергоблок №1 выведен в резерв. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 600 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.