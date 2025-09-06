За 8 месяцев 2025 года Государственной инспекцией труда в Мурманской области рассмотрено 1429 обращений

Как сообщает Государственная инспекция труда в Мурманской области, заявители в отчётный период чаще всего обращались с вопросами, связанным с оплатой труда, заработной платой 34,2%. Поступали обращения по вопросам охраны труда 7,1%, оформления трудовых отношений 6,8%. 51,9% - иные вопросы (в том числе режим труда и отдыха, гарантии и компенсации и т. д.).

Как отмечают в инспекции, получить бесплатную консультацию государственного инспектора труда можно по телефону «горячей линии» 8-800-444-20-28

Руководитель ведомства Юрий Дмитриев отмечает, что в настоящее время стоит также обратить внимание на новый полезный сервис на портале Онлайнинспекция.рф «Урегулирование разногласий между работником и работодателем».

Новый сервис позволяет работнику, который считает, что его трудовые права нарушены, сначала направить обращение своему работодателю; предлагает возможность урегулировать разногласия между работником и работодателем до направления работником обращения в Государственную инспекцию труда.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241914%2F20b2321a84c1685bae