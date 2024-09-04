За 8 месяцев грузооборот ММТП сократился на 17,5 процента к 2023 году

Грузооборот Мурманского морского торгового порта по итогам августа 2024 года составил 1 млн 350 тысяч тонн. Это почти на 5,5 процента ниже августовских плановых показателей и более чем на 11 процентов меньше объёмов августа 2023 года. С учётом накапливающегося ежемесячного эффекта сокращение объёмов за восемь месяцев 2024 также составляет порядка 11 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – более 17,5 процента.

«Тенденция сокращения грузопотока имеет системный характер. Это серьёзная проблема для всего мурманского направления. Решить её невозможно без участия государства и гибкой политики со стороны РЖД. Со своей стороны, в этих условиях мы повышаем нашу внутреннюю эффективность, что позволяет сократить расходы и привлечь грузоотправителей», - сказал и.о. коммерческого директора ММТП Владислав Яковчук.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных. С 2024 года ММТП входят в группу Портовый альянс. Портовый альянс является собственником и управляет работой морских терминалов в Мурманске, Хабаровском крае, в Находке и Туапсе. Общая мощность портов составляет 53 млн тонн грузов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».