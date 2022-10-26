За 9 месяцев 2022 года поддержку в рамках нацпроекта получили более 1600 предпринимателей региона

За 9 месяцев 2022 года поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получили более 1600 предпринимателей региона. Об этом сообщила на заседании правительства Мурманской области первый замгубернатора Оксана Демченко.

На его реализацию в 2022 году предусмотрено 118464,42 тысячи рублей.

Так, в 2022 году число действующих самозанятых граждан увеличилось в 3,2 раза по сравнению с 2020 годом и составило 17965 человек. Самозанятым гражданам предоставлено 5 микрозаймов на сумму 2,27 млн рублей.

Количество действующих микрозаймов, предоставленных предпринимателям Фондом развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (НМКК «ФОРМАП»), – 688 тыс. единиц.

Выданные НМКК «ФОРМАП» предпринимателям поручительства на сумму 181,57 млн рублей позволили им привлечь 427,38 млн кредитных ресурсов.

16 субъектов малого и среднего бизнеса выведены на экспорт с помощью Центра поддержки экспорта Мурманской области, и они уже заключили контракты на сумму 5,4 млн долларов США.

В рамках нацпроекта 1505 предпринимателям, гражданам, желающим начать бизнес, и самозанятым гражданам региона предоставлен комплекс услуг, в том числе консультации и образовательные мероприятия.

Имущественную поддержку путем размещения на площадках регионального инновационного бизнес-инкубатора получили 48 предпринимателей и самозанятых граждан.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляется в регионе в рамках установленных плановых значений, а по количеству действующих самозанятых граждан и ряду результатов (предоставление микрозаймов самозанятым гражданам, оказание комплексных услуг субъектам МСП, а также информационно-консультационных и образовательных услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям) – с перевыполнением плана.