За 9 месяцев 2024 года государственные земельные инспекторы провели 1926 контрольных мероприятий

В рамках оценки соблюдения требований земельного законодательства специалистами Управления Росреестра по Мурманской области за 9 месяцев 2024 года проведено 1926 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с землепользователями.

В общей сложности обследовано более 44 тысяч гектар. На территории площадью более 4-х тысяч гектар были выявлены признаки нарушения земельного законодательства, в том числе использование земельных участков не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования. Также были выявлены факты неиспользования земли, предоставленной под жилищное строительство. Материалы направлены в органы местного самоуправления.

«В работе земельного инспектора приоритет имеют профилактические мероприятия, - рассказывает начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер. - Если по результатам проведенных мероприятий выявлены признаки нарушений, землепользователю объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Инспекторы проводят индивидуальную работу с землепользователями, поясняя им, какие меры можно предпринять для недопущения нарушений. Если же ситуация не исправляется, возможны более серьёзные меры, включая внеплановые проверки и административные санкции. Поэтому призываем землепользователей ответственно относиться к использованию земельных участков, избегать самовольного занятия земли и использовать её в соответствии с установленным целевым назначением».

За 9 месяцев 2024 года было объявлено 707 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, проведено более 200 профилактических визитов, при этом всего 11 проверок.

Земнадзор активно использует в своей работе современные дистанционные технологии. С начала мая 2024 года с помощью беспилотного летательного аппарата было обследовано 3787 земельных участков общей площадью 1420 тысяч гектаров.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, каждый землепользователь может проверить правильность использования участка с помощью сервиса «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в подразделе «Деятельность» - «Государственный земельный надзор».

В случае возникновения вопросов северяне могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.