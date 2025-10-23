За 9 месяцев 2025 года государственные земельные инспекторы провели порядка 1500 контрольных мероприятий

В рамках оценки соблюдения требований земельного законодательства за девять месяцев 2025 года специалисты Управления Росреестра по Мурманской области провели 1461 проверку без непосредственного взаимодействия с землепользователями.

В общей сложности обследовано более 900 участков общей площадью свыше 68 тысяч гектар. На территории площадью более 8 тысяч гектар были выявлены признаки нарушения земельного законодательства, в том числе: использование земельных участков не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного использования; факты не использования земли, предоставленной под жилищное строительство.

Все материалы были направлены в органы местного самоуправления.

«Задача земельного инспектора — не только выявлять нарушения, но и помогать землепользователям их избегать, — рассказывает руководитель регионального Росреестра Анна Бойко. — Если по итогам проверок обнаружены признаки нарушений, землепользователю выносится предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований. Инспекторы проводят индивидуальную разъяснительную работу, объясняя, какие шаги нужно предпринять, чтобы избежать проблем. Если рекомендации игнорируются, могут последовать более строгие меры — вплоть до внеплановых проверок и штрафов. Поэтому мы призываем всех владельцев земельных участков использовать их бережно и ответственно: не занимать землю незаконно и применять её только по назначению», — отмечает Анна Бойко.

За 9 месяцев 2025 года было объявлено 312 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, при этом проведено всего 5 проверок.

Инспекторы напоминают, что каждый землепользователь может проверить правильность использования участка с помощью сервиса «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в подразделе «Деятельность» - «Государственный земельный надзор».

Сервис позволяет землепользователям самостоятельно и бесплатно проверить, соответствует ли использование их участка установленным требованиям законодательства. Особое преимущество сервиса - отсутствие необходимости авторизации.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в случае возникновения вопросов северяне всегда могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01, добавочный 2.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.