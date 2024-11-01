За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния

Подведены итоги деятельности органов ЗАГС Мурманской области. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 17475 записей актов гражданского состояния.

Количество зарегистрированных записей актов о рождении составило 3887.

Количество пар, осуществивших государственную регистрацию брака, достигло 3541, а количество пар, желающих оформить государственную регистрацию расторжения брака – 2709.

В целом по региону отмечается снижение количества записей актов о смерти. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число зарегистрированных актовых записей о смерти сократилось на 2,2% – с 6144 до 6012.

За отчётный период отделами ЗАГС и Министерством юстиции Мурманской области обработано около 75697 заявлений граждан, запросов учреждений и организаций о выдаче документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

Кроме того, за указанный период сотрудниками министерства были оказаны следующие государственные услуги гражданам и организациям:

выдано 534 справки и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, копий записей актов;

проставлено 334 штампов «Апостиль» на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами на территории Мурманской области в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/