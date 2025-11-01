За 9 месяцев грузооборот транспорта в России снизился на 0,8%

Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-сентябре 2025 года на 0,8% (год к году) и составил 4 трлн 102,6 млрд т-км, сообщает Росстат.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за этот период был равен 1 трлн 851,5 млрд т-км (-1,7% к январю-сентябрю 2024 г.), автомобильного - 298,2 млрд т-км (+3,5%), морского - 45,5 млрд т-км (-21,3%), внутреннего водного - 46,8 млрд т-км (+1,4%), воздушного - 1,3 млрд т-км (-6,5%), трубопроводного - 1 трлн 859,4 млрд т-км (на уровне 9 мес. 2024 г.).

В сентябре 2025 года грузооборот транспорта составил 439,9 млрд т-км (-0,4% к сентябрю 2024 г.), в том числе железнодорожного - 199,3 млрд т-км (на уровне сентября 2024 г.), автомобильного - 34,8 млрд т-км (+4%), морского - 5,6 млрд т-км (-1,7%), внутреннего водного - 7,5 млрд т-км (+5,1%), воздушного - 0,2 млрд т-км (-11,9%), трубопроводного - 192,5 млрд т-км (-1,7%).