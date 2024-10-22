За 9 месяцев грузооборот в Мурманском морском торговом порту снизился на 21%

По итогам работы 9 месяцев текущего года в ММТП обработали 10,8 млн тонн груза. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году этот показатель составил 13,75 млн тонн.

В этом году на причалах ММТП было погружено 137 судов, 37 из которых - класса Capesize.

По грузам обработано: уголь - 9262 тысячи тонн, что на 16,9% меньше предыдущего года; железорудный концентрат - 439,7 тысячи тонн, на 31% меньше чем в 2023 году; нефтекокс - 786 тысяч тонн, на 18,3% меньше; щебень - 279,8 тысячи тонн, на 72% меньше.

По видам погрузки за 9 месяцев текущего года Мурманский морской торговый порт произвёл обработку: навалочных грузов - 10821 тысячу тонн, на 21% меньше 2023 года; генеральных грузов (контейнеры) - 7,43 тысячи тонн, на 82% меньше предыдущего периода.

Фото из архива ММТП: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257564%2Falbum-149919532_00%2Frev