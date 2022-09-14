За 9 месяцев рубль укрепил позиции в качестве средства хранения сбережений

Сегодня отечественную валюту называют лучшим средством для хранения накоплений в 2 раза чаще, чем в январе этого года. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Хранить часть сбережений в рублях сейчас считают допустимым почти 2 из 3 россиян (65%), в долларах — 3 из 10, в евро — лишь каждый четвертый (24%). Женщины чаще демонстрируют приверженность отечественной валюте, мужчины — американской и европейской. С увеличением уровня дохода растет уровень доверия к рублю и доллару.

Выбирая из трёх валют лучшую для хранения сбережений, практически каждый второй россиянин назвал рубль (47%). У доллара всего 11% поклонников, а у евро — лишь 3%.

Рейтинг народного доверия к рублю как средству хранения накоплений сегодня один из наиболее высоких, лишь в 2014—2015 гг. отечественной валюте доверяло большее число россиян. Надежды на доллар и евро стремительно тают с января этого года, рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет.