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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 10:15

За 9 месяцев текущего года грузооборот портов Мурманск составил 41,7 млн тонн (+0,9%)

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2022 года уменьшился на 0,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года и составил 619,2 млн тонн.

Как сообщает  пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 293,3 млн тонн (-5,5%), в том числе: угля – 150,3 млн тонн (-2,6%), грузов в контейнерах – 34,1 млн тонн (-25,0%), зерна – 28,4 млн тонн (-10,8%), минеральных удобрений – 16,7 млн тонн (+20,8%), руда – 10,2 млн тонн (+17,7%), чёрные металлы –19,5 млн тонн (-10,3%).

Объем перевалки наливных грузов составил 325,9 млн тонн (+4,6%), в том числе сырой нефти – 192,6 млн тонн (+10,8%), нефтепродуктов – 102,7 млн тонн (-7,1%), сжиженного газа – 26,2 млн тонн (+11,3%), пищевые грузы – 3,2 млн тонн (+6,7%).

Экспортных грузов перегружено 491,8 млн тонн (-0,4%), импортных грузов – 26,7 млн тонн (-10,2%), транзитных – 44,6 млн тонн (-4,7%), каботажных – 56,2 млн тонн (+8,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 72,9 млн тонн (+3,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 21,2 млн тонн (-4,7%), наливных грузов - 51,7 млн тонн (+7,3%). Грузооборот портов Мурманск составил 41,7 млн тонн (+0,9%), Сабетта – 21,2 млн тонн (+4,2%), Варандей – 4,5 млн тонн (+30,0%) и Архангельск – 1,8 млн тонн (-25,8%).

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