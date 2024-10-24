За 9 месяцев в мурманском «Экотехнопарке» отсортировали более 900 тонн вторсырья

С начала года в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твёрдых коммунальных отходов отобрали 915 тонн вторичных ресурсов. Более 90% отсортированных в 2024 году ТКО уже направили на реализацию.

В структуре вторичных ресурсов лидирует ПЭТ отходы упаковки – за 9 месяцев отобрано 248 тонн. Затем следует ПЭТ бутылка микс с общим весом в объеме сортировки 238 тонн. После – макулатура с показателем 142 тонны.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов четыре вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между АО «Ситиматик» и правительством Мурманской области, на мусоросортировочном комплексе организована 100% обработка (сортировка) всех поступающих ТКО с извлечением вторичных ресурсов. Сортировка существенно снижает нагрузку на карту захоронения отходов полигона и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры в северной технологической зоне Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик»