За 95,65 млн рублей в этом году хотят провести съёмку рельефа Севморпути

ФГУП «Гидрографическое предприятие» объявило открытый конкурс в электронной форме на право подписания контракта об оказании услуг по съёмке рельефа дна на акватории Северного морского пути, сообщает Национальный тендерный портал.

Начальная стоимость контракта составляет 95,65 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 4 августа 2021, итоги закупки подведут 20 августа текущего года.

Поставщик должен предоставить судно, приспособленное для работы в северных условиях, комплект необходимого гидрографического оборудования и квалифицированный персонал. Съёмка рельефа дна будет проводиться в Белом, Баренцевом, Карском морях, Обской губе, на реке Енисей и в морском порту Сабетта.

Во время оказания услуг представитель заказчика будет находиться на борту.

Как сообщает portnews.ru, ФГУП «Гидрографическое предприятие» осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов в акватории СМП, включающее в себя изучение подводного рельефа дна для поддержания морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания на современном уровне и обеспечения акватории СМП средствами навигационного оборудования, а также информирования мореплавателей об изменениях навигационной обстановки.