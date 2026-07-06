За активное участие в оказании шефской помощи воссоединенным субъектам России Благодарственным письмом Президента Российской Федерации поощрены жители нашего региона
Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис вручил Благодарственные письма Президента России за активное участие в оказании шефской помощи новым территориям нашей страны.
«Огромное спасибо за помощь нашей подшефной территории, за искреннее участие и системную работу. Мы оказали Приморскому округу Запорожской области поддержку в тот момент, когда она была особенно необходима, и продолжаем активно заниматься развитием этой территории. Считаю, что это достойная работа и достойная оценка вашего труда», – обратился глава региона к участникам торжественной церемонии.
За активное участие в оказании шефской помощи воссоединенным субъектам Российской Федерации Благодарственным письмом Президента Российской Федерации поощрены:
Дмитриева Ольга Анатольевна – начальник управления бюджетных инвестиций Министерства строительства Мурманской области;
Домрачева Мария Ивановна – заведующий сектором стратегического планирования и развития строительной отрасли Министерства строительства Мурманской области;
Кузнецова Диана Николаевна – министр образования и науки Мурманской области;
Москвин Александр Борисович – первый заместитель главы Ковдорского муниципального округа Мурманской области;
Семенова Светлана Александровна – директору Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж»;
Стрекаловский Павел Сергеевич – заместитель генерального директора по безопасности ГОУП «Мурманскводоканал»;
Торгованов Анатолий Борисович – врач-хирург хирургического отделения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина;
Трофимов Анатолий Михайлович – врач-кардиолог кардиохирургического отделения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина;
Федоров Юрий Алексеевич – водитель автомобиля 4 разряда акционерного общества «Мурманэнергосбыт»;
Широков Максим Сергеевич – заместитель главного инженера Государственного областного унитарного предприятия «Мурманскводоканал»;
Юрьев Владислав Дмитриевич – мастер-отделочник общества с ограниченной ответственностью «Астрастрой».
Напомним, правительство Мурманской области с мая 2023 года шефствует над Приморским округом Запорожской области, активно помогая ремонтировать объекты социальной инфраструктуры, благоустраивать общественные пространства, а также оказывая активную поддержку в сферах образования, культуры и здравоохранения.
Так, во многих населённых пунктах Приморского округа восстановлены водонапорные башни, которые не ремонтировались с советских времен. В 2025 году отремонтированы котельные 14 школ и 6 детских садов. В центральном сквере Приморска построена новая современная детская площадка с мягким покрытием и освещением. Также силами шефов из Мурманской области завершено строительство новой волейбольной площадки с трибунами и освещением на стадионе «Олимпиец». Ранее здесь уже были оборудованы современная спортивная площадка и баскетбольное поле. В Центре детско-юношеского творчества обустроено молодёжное пространство «СОПКИ».
Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Мурманская область традиционно обеспечивает школьников округа подарочными наборами к учебному году, в летний период помогает организовывать отдых детей подшефного региона, в декабре делегация ребят из Приморского округа традиционно посещает Кольское Заполярье. Ежегодно первоклассники, выпускники детских садов и школьники также получают подарки от шефов ко Дню защиты детей и Новому году.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570643/#&gid=1&pid=1