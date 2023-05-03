За апрель энергоблоки Кольской АЭС выработали 874,2 млн кВтч электроэнергии

С начала 2023 года потребители получили 3 млрд 892 млн кВтч электроэнергии Кольской АЭС. При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено 1 млн 953 тысячи тонны углекислого газа.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 1180 МВт. Напомним, что энергоблок №1 Кольской атомной станции после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 48 суток, был включён в сеть 27 апреля в 12:22.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, электростанция - надёжное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. КАЭС обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.