За апрель текущего года экономия по завершённым закупкам составила 293 миллиона рублей

В апреле 2022 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел 967 закупок на сумму 4 млрд рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов по выбору участников, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, образовалась экономия бюджетных средств в размере 293 миллионов рублей.

Среди них услуги по предоставлению наемных транспортных средств, измерениям и испытаниям электрооборудования, передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения, а также поставки спецодежды, обуви, одноразовой посуды, огнетушителей и пожарного инвентаря, автомобильных шин, моющих, чистящих средств, компьютерной техники, системных блоков, ноутбуков, офисной мебели и др., сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/