За август мурманчане сдали в экопункт «Вторматик» рекордные 1781 кг вторсырья

В последний месяц лета 2023 года мурманчане принесли на переработку в экопункт «Вторматик» 1781 килограмм вторичных материальных ресурсов (ВМР), увеличив июльские показатели более чем в два раза и собрав про этом наибольшее с момента открытия экопункта количество вышедшего из употребления пластика, картона и бумаги.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», если оценить статистику по фракциям, то на первое место с большим отрывом выходят картон - 558 кг и бумага - 522 кг. За ними следует пластиковая, преимущественно пищевая бутылка – 190 кг.

Напомним, первый за Полярным кругом экопункт «Вторматик» открылся в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 51, в апреле этого года, расширив, таким образом географию экологического проекта, реализуемого АО «Ситиматик», от самых южных российских регионов, например, Волгограда, до Крайнего севера. ВМР принимают на возмездной основе. То есть за несколько пластиковых бутылок или связку бумаги можно получить реальные деньги, а также полезную информацию о том, как в регионе устроена система обращения с твердыми коммунальными отходами и как это отражается на экологии края.

В экопункт можно принести популярные виды фракций, то есть ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, а также картон и бумагу, но только без скрепок и других посторонних включений.

Ассортимент принимаемого вторсырья определяется его востребованностью у переработчиков. В Мурманской области предприятий, занимающихся глубокой переработкой вторичного сырья и получения из него готовой товарной продукции в промышленных масштабах, пока нет. Практически всё сырье отправляется в другие российские регионы. Пластик едет в Нижний Новгород и Солнечногорск, а полиэтилен низкого давления во Владимир. Картон – самое «капризное» сырье, для сохранения его качества необходима очень «деликатная» транспортировка. Большей частью эта фракция отправляется в Санкт-Петербург.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».