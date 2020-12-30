За бесплатным WI-Fi идём в парк на Семёновском озере

31 декабря компания «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития Мурманской области открывает две зоны свободного Wi-FI в парке культуры и отдыха на Семёновском озере.

Первая зона охватывает территорию около лодочной станции и сцены, где проходят городские праздничные мероприятия. Вторая зона – набережная и остановочный комплекс.

Отдыхающие смогут совмещать прогулки на свежем воздухе с комфортным общением в социальных сетях, проверять почту и читать новости. Для реализации проекта специалисты «Ростелекома» развернули необходимое сетевое оборудование и установили две точки доступа в интернет, обеспечивающие беспроводное подключение на скорости 100 Мбит/с. Это позволит пользователям загружать аудио-, видео-, графический контент, пользоваться видеосвязью с любого гаджета, поддерживающего Wi-Fi.

Чтобы подключиться к Wi-Fi необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей «Wi-Fi_Free_Murmansk» и пройти авторизацию наиболее удобным способом – по звонку, СМС или через сайт «Госуслуги», уточняет региональное Министерство цифрового развития.