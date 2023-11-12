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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.23 12:00

За четыре года инвесторы вложили в развитие региона почти 900 млрд рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис провёл первое заседание инвестиционного комитета Мурманской области. Представители регионального правительства, бизнеса, ресурсоснабжающих организаций обсудили внедрение инвестиционного стандарта, действующие меры поддержки, реализованные и реализуемые проекты, решение сложных вопросов.

Глава Мурманской области напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в этом году совместно с федеральным правительством разработан и успешно подтверждён Региональный инвестиционный стандарт. Его частью стал институт инвеступолномоченных, а также теперь регулярно будет собираться инвестиционный комитет. 

«Механизм инвеступолномоченных был нами запущен ещё до внедрения инвестиционного стандарта, и теперь эта успешная практика будет внедряться на всех территориях Российской Федерации. Задачей инвесткомитета станет упрощение условий ведения бизнеса», – подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в регионе уделяют большое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата, развитие экономики – ключевая задача.

«Это напрямую связано с тем, как меняется Заполярье для людей. Это новые рабочие места, дополнительные доходы, направляемые на социальную сферу, вовлечение бизнеса в дополнительные социальные обязательства, чтобы повышать комфорт жизни в условиях Крайнего Севера. В результате этой работы за последние четыре года ВРП на душу населения вырос в 2,5 раза, темп роста инвестиций в основной капитал составил 116% – это второе место по темпам в СЗФО. За четыре года инвесторы вложили в развитие региона почти 900 млрд рублей», – перечислил губернатор. 

В числе значимых инвестиционных проектов, реализуемых на территории области, губернатор назвал развитие Мурманского транспортного узла. 

«Он был в замороженной стадии, но при поддержке президента Владимира Путина и правительства получено финансирование, в завершающей стадии строительства новая железная дорога на западном берегу Кольского залива, новый порт. Это позволит увеличить перевалку грузов через порт Мурманск к 2027 году в два раза – до 110 млн тонн в год», – отметил губернатор.

Ещё один важнейший для региона проект – газификация. «Вопрос предметно рассмотрен президентом, приняты все детальные решения. Сейчас переходим в стадию практической реализации. И это кардинально положительно повлияет на экономику региона: компания «НОВАТЭК» уже заявила о реализации уникального проекта «Мурманский СПГ», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Кроме того, глава региона напомнил, что в Мурманской области действует два преференциальных режима для предпринимателей: Арктическая зона РФ и ТОР «Столица Арктики».

«Сейчас у нас 219 резидентов с суммарным объемом инвестиций порядка 386 млрд рублей. Мурманская область – лидер по количеству резидентов», – прокомментировал Андрей Чибис. Ими уже создано почти 4,5 тысячи рабочих мест, в перспективе будет 11 тысяч.

«Мы продолжаем работу над внедрением муниципального инвестиционного стандарта. Этот механизм направлен на выстраивание комфортных и прозрачных условий для бизнеса, равных прав на осуществление инвестиционной деятельности, а также улучшит взаимодействие инвестора с органами власти, ресурсоснабжающими и уполномоченными организациями», – сообщила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова. 

В ходе заседания рассмотрели успешные практики реализации механизма инвестиционных уполномоченных на примере Кольского района, где располагается большинство резидентов ТОР «Столица Арктики» и 42 резидента Арктической зоны РФ. В их числе ряд фермерских, туристических проектов, например, создана Рыбацкая деревня в Териберке, открыт рыбный магазин компании «Мурман СиФуд», строятся пять продуктовых магазинов, в том числе в малонаселенных пунктах. Важным элементом работы стала финансовая поддержка предпринимателей, к примеру – в рамках программы «Губернаторский старт». В Кольском районе работают 1453 субъекта малого и среднего предпринимательства, с 2019 года в два раза выросло количество индивидуальных предпринимателей – их уже 907.

«Какой бы сферы ни касался проект, его сопровождение обеспечиваем на всех этапах реализации. Как инвеступолномоченный администрации Кольского района, лично слежу за движением каждой инициативы, работаем с бизнесом в постоянном диалоге, поэтому есть закономерный результат», – подчеркнул Александр Лихолат и поблагодарил губернатора Андрея Чибиса и коллег из правительства за поддержку.

В ходе заседания исполнительный директор АО «Ковдорский ГОК» Олег Михайлов представил инвестиционный проект «Развитие Ковдорского горно-обогатительного комбината», реализуемый в рамках предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль – нового механизма, внедренного на территории региона в 2022 году.

«В рамках проекта планируется обеспечить условия для продолжения разработки Ковдорского месторождения до абсолютной отметки минус 620 метров, что продлит период эффективной работы комбината», – отметил Олег Михайлов.

«Благодаря нашей слаженной работе подписано соглашение на более чем 100 млрд рублей для модернизации производства и продолжения разработки Ковдорского месторождения на более глубоких горизонтах. Четверть указанной суммы уже вложена. И эти инвестиции продлят работу комбината минимум до 2047 года. Напомню, что без них работа предприятия могла бы завершиться уже через 4четыре года», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что все инвестиции – это новые рабочие места. «Принципиально важно, чтобы молодежь понимала, какие возможности у нас есть, имела достоверную информацию, где учиться и какие направления востребованы. Практически все крупные компании занимаются проектами по профориентации вместе с нашим Министерством образования. И мы уже видим увеличение трудоспособного населения», – подчеркнул Андрей Чибис. 

Кроме того, в рамках заседания рассмотрели ряд сложных вопросов, в том числе – технологическое подключение к сетям электроснабжения в рамках реализации инвестпроектов. Один из вопросов решили прямо на заседании – это подключение к электроэнергии инвестора «Русский лосось».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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