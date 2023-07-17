В этом строительном сезоне в Мурманской области традиционно запланирован большой объём работ по благоустройству. Об этом в рамках оперативного совещания сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В первую очередь, это капитальный ремонт дворов. В этом году будут отремонтированы территории, прилегающие к 122 многоквартирным домам. А за четыре года количество капитально отремонтированных дворов по региону выросло до 1000. Это хороший показатель, но работы предстоит еще много», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что также продолжается благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчики приступили к работам на восьми новых общественных территориях в Верхнетуломском, ЗАТО Североморск и Заозерск, Мончегорске, Мурманске, Умбе.

«Помимо этого, стартовали работы на двух проектах – победителях Всероссийского конкурса в Оленегорске и Ковдоре. Еще на двух проектах-победителях в Полярном и Кировске начался новый этап работ», – сказал губернатор.

Кроме того, в этом году будут установлены 74 детские площадки в 13 муниципалитетах. Подробнее рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«И конечно же, чтобы повысить качество жизни северян, сделать среду во дворах комфортной, мы проведем поддерживающий ремонт 282 дворовых проездов, прилегающих к 333 многоквартирным домам в 20 муниципалитетах. Все эти работы ведутся, чтобы сделать дворы безопасными до того времени, пока не наступит их очередь на капитальный ремонт», – заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru