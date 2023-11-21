За четыре года на реализацию регионального плана «На Севере – жить» в Апатиты было направлено более 2 млрд рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава администрации Апатитов Николай Бова доложил губернатору Андрею Чибису о реализации на территории муниципального образования стратегического плана «На Севере – жить». Он отметил, что за четыре года на реализацию плана «На Севере – жить» в Апатиты было направлено более 2 млрд рублей.

«Эти деньги пошли на обновление на 100% автобусного парка, обновление на 100% контейнерного парка для обращения с твёрдыми коммунальными отходами, благоустройство дворовых территорий у 81 многоквартирного дома, строительство ФОКа со скалодромом и благоустройство лыжного стадиона, создание молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ», капитальный ремонт здания библиотеки Дворца культуры им. Гладиной, организацию бесплатного медицинский шаттла «Апатиты – Кировск». Кроме того, там выполнили капитальный ремонт фасада здания Детской музыкальной школы, открыли две модельные библиотеки в рамках национального проекта «Культура», реализовали проект благоустройства на улице Дзержинского – победителя всероссийского конкурса, обустроили четыре общественные территории и приступаем к реконструкции дороги Кировск – Апатиты», – сказал глава региона.

Николай Бова сообщил, что при подготовке плана «На Севере – жить» жителями Апатитов было подано более 20 тысяч предложений. Сегодня мероприятия на их основе последовательно и комплексно реализуются за счёт средств областного и местного бюджетов.

С 2019 года в Апатитах благоустроены дворовые территории 81 многоквартирного дома, в том числе шесть – в 2023 году. Обустроена первая в городе площадка для сбора твёрдых бытовых отходов с использованием элементов из переработанного пластика, поставщиком которых стал резидент АЗРФ. Реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В части благоустройства общественных пространств реализовано четыре проекта. В том числе выполнены работы по реконструкции улицы Дзержинского – проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Для улучшения облика города выполняются работы по озеленению городских территорий: в первом региональном конкурсе по озеленению, проведённом по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса осенью 2023 года, Апатиты победили в номинации «Озеленение въездных стел и круговых перекрёстков».

Медицинское обслуживание населения осуществляет Апатитско-Кировская центральная городская больница: взрослая и детская поликлиники, женская консультация, круглосуточный стационар на 100 коек (терапевтическое – 30 коек, инфекционное – 25, отделение сестринского ухода – 45), центр амбулаторной онкологической помощи. С мая 2023 года в рамках регионального плана «На Севере – жить» между Апатитами и Кировском начал курсировать медицинский шаттл, который уже перевёз более 5 тысяч жителей города.

За счёт средств областного бюджета для АКЦГБ закуплено 927 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 128 млн рублей. Поставлено 10 автомобилей скорой медицинской помощи (8 класса «В» и 2 класса «С») и 1 легковой автомобиль. Около городской поликлиники построена автомобильная стоянка, установлены скамейки, произведено озеленение прилегающей территории.

Укомплектованность врачами по городу Апатиты составляет 83,3%, средним медицинским персоналом – 87,7%. В 2023 году работу начали шесть приглашенных врачей и пять специалистов среднего медицинского персонала – муниципалитет помогает им с предоставлением жилья, осуществляя ремонт и закупку мебели.

Большое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности муниципалитета: по итогам 9 месяцев 2023 года команда инвестиционного уполномоченного города Апатиты заняла 1-е место в рейтинге инвестиционных уполномоченных Мурманской области. В рамках регионального плана «На Севере – жить» в 2023 году за счёт средств городского бюджета полностью отремонтированы покрытия двух спортивных игровых площадок для баскетбола, помещения Дворца спорта «Атлет», кровля административного здания МАУДО СШ «Олимп». Ведутся капитальные работы по ремонту зала бокса, благоустроен лыжный стадион. Состояние лыжных трасс в городе Апатиты позволяет принимать соревнования по лыжным гонкам всероссийского уровня.

«Для обеспечения качественного проведения соревнований всероссийского уровня по лыжным гонкам в 2023 году закуплены дополнительные стартовые часы, чипы, стартовые катушки, принтер для термопечати результатов и новая стартовая калитка, а также снегоход «Буран» и отремонтирован ратрак. Значительные вложения в обновление объектов спортивной инфраструктуры в городе положительно влияют на организацию физкультурно-массовой работы и качество услуг физкультурно-спортивной отрасли», – уточнил глава администрации Апатитов.

В течение 2021 и 2022 годов осуществлялись масштабные ремонтные работы по модернизации учреждений культуры. Капитально отремонтировано здание библиотеки имени почётного гражданина города Ларисы Гладиной, где главной задачей стояло сохранение исторического облика. Сумма выделенных средств в рамках регионального плана «На Севере – жить» составила более 120 млн рублей.

В Апатитах организуются и проводятся знаковые мероприятия: шоу-конкурс «Бешеная пила», фестиваль и выставка-ярмарка коллекционных материалов и изделий из камня «Каменный цветок», творческий фестиваль «Город Солнца – город Мастеров», фестивали «Рождественский перезвон» и «Пасхальная радость», «Овация», «Циркачонок».

В городе открыты три молодёжных пространства «СОПКИ» и одно «СОПКИ.СПОРТ». Учреждения культуры и молодёжной политики активно участвуют в проектных конкурсах – в 2023 году победителями признано 10 проектов на общую сумму 2,9 млн рублей. С апреля 2019 на базе молодёжного центра функционирует волонтёрский ресурсный центр с функцией приёма и обработки обращений. В октябре 2023 года по федеральной франшизе открыт первый в регионе многопрофильный центр развития и добровольчества «ДОБРО.ЦЕНТР».

В муниципалитете успешно реализуется мера поддержки безработных граждан, студентов и несовершеннолетних. По проекту «Работа рядом» за три года трудоустроено 2132 человека, из них 1843 несовершеннолетних жителей и 289 безработных граждан и студентов.

Город Апатиты – победитель конкурса «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов» в 2023 году. За счёт средств межбюджетного трансферта министерства труда и социального развития Мурманской области реализован проект по адаптации спортивного молодёжного центра «СОПКИ.СПОРТ» для инвалидов. Завершены работы по оснащению городского плавательного бассейна специальным оборудованием: подъёмник для опускания в воду, гусеничный подъёмник, кресла-коляски, сантехническое оборудование для раздевалок и душевых, тактильные плитки, монтаж ограждения лестничного марша и универсальной системы вызова персонала.

В Апатитах функционируют 16 дошкольных образовательных организаций, 9 общеобразовательных организаций. Охват детей дополнительным образованием составляет 77,75%. В 2023 году в рамках регионального плана «На Севере – жить» завершены мероприятия по замене деревянных окон на окна из ПВХ в 10 зданиях городских школ. Успешно реализуется мероприятие плана «На Севере – жить» по развитию профориентации в школе: созданы «Атомкласс», «Психолого-педагогические классы» и «Медицинские классы», «Автокласс» и «ФосАгро-класс».

«В рамках проекта по преобразованию пространств образовательных организаций «Арктическая школа» в 2023 году две образовательные организации получили гранты из областного бюджета в общем объёме 7,6 млн рублей. В школе №5 реализован проект трансформации общественного школьного пространства «Школьная инициативная команда «Личностное развитие», а в детском саду №50 реализован проект по преобразованию группового помещения подготовительной группы», – рассказал Николай Бова.

В Апатитах за счёт средств областного бюджета обновлён на 100% парк подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок, обслуживающих население по регулируемым тарифам. В целях улучшения качества транспортного обслуживания министерством транспорта Мурманской области открыты два новых маршрута пригородного сообщения, выполнены работы по установке 11 остановочных комплексов с подогреваемыми сиденьями.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, продолжена муниципальная политика, направленная на улучшение качества дорог: 96,3% улично-дорожной сети соответствует нормативным требованиям и стандартам. За четыре года на автомобильных дорогах общего пользования местного значения было заменено и установлено 727 светодиодных светильников, 128 стальных опоры, выполнен монтаж 6,4 км самонесущего изолированного провода. Реализован проект по модернизации городского освещения в части установки праздничной новогодней иллюминации на площади Ленина.

«Благодарю за поддержку, понимание и совместную плодотворную работу. Огромное спасибо сотрудникам подрядных организаций, которые сделали наши планы реальностью. Нам удалось продвинуться в решении ряда вопросов и люди увидели положительные изменения», – в завершении сказал Николай Бова.

«Благодарю за работу всю команду муниципалитета. Динамика изменений, которую мы видим, очевидна», – сказал глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул, что в рамках предстоящей работы над составлением мастер-плана по опорным городам Арктической зоны РФ необходимо учитывать, что Апатиты и Кировск являются одной агломерацией. Промышленный потенциал города, научную, культурную и туристическую составляющую необходимо прорабатывать в одной связке.

Фото: https://gov-murman.ru