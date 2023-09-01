За четыре года «Норникель» инвестировал 59,5 млрд рублей в модернизацию своего производства на территории Мурманской области

За 4 года Норникель инвестировал 59,5 млрд рублей в модернизацию своего производства на территории Мурманской области. В том числе «Кольской ГМК» реализован инвестиционный проект «Программа реконфигурации производства». Об этом 31 августа в ходе заседания регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также отметил ряд инвестиционных проектов компании, направленных на социально-экономическое развитие территорий присутствия.

С 2020 года в рамках дополнительных соглашений с компанией реализовано 36 проектов в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, развития территорий и улучшения городской среды города Мончегорска и Печенгского округа на общую сумму 3,2 млрд рублей.

«Совсем недавно Мончегорский политехнический колледж и Печенгский политехнический техникум стали победителями федерального проекта «Профессионалитет» и в рамках образовательного кластера Кольский горно-металлургический будут готовить кадры для самых современных производств «Норникеля». Это тоже результат нашей совместной работы с компанией. Важно, что это дополнительные инвестиции федерального бюджета и компании, дополнительное трудоустройство ребят. Кроме того, при поддержке компании разрабатывается проект на строительство нового здания инфекционного корпуса», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что с ключевыми компаниями Мурманской области заключены социально-экономические соглашения, благодаря которым дополнительно инвестируются средства в социальную сферу в городах и на территориях их присутствия помимо налогов. Так, с 2019 года реализуется пять соглашений: с «Норникелем», «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Росатомом» и «ЕвроХимом». Правительством Мурманской области совместно с компаниями выполнено более 100 мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие территорий присутствия компаний. Общие вложения с 2019 года составили 12 млрд рублей, 62% которых – средства компаний.

«В первом полугодии 2023 года продолжается реализация порядка 50 мероприятий. Важно, что мы приступили и к реализации новых мероприятий совместно с компанией «Норникель». Официальное соглашение на следующий период планируем подписать в ближайшее время, оно включает ряд важных для жителей мероприятий, некоторые из которых уже на стадии выполнения, спасибо за это нашим партнёрам», – уточнил губернатор и подчеркнул, что всего за 4 года объём налоговых поступлений от организаций, входящих в группу компаний «ГМК «Норильский никель» составил 79,3 млрд рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в общей сложности предприятию уже предоставлена налоговая поддержка в размере 2,9 млрд рублей.

«Мы очень рады, что эти льготы стимулируют инвестиции. Общий их объём только в программу реконфигурации производства составил порядка 35,2 млрд рублей. Прирост доходов консолидированного бюджета от реализации проекта после прекращения действия налоговых льгот составил порядка 4,9 млрд рублей. С точки зрения предоставления налоговых преференций для нас это очень правильный инвестпроект. Ещё раз спасибо коллегам за эффективную реализацию», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото и видео: https://vk.com/mil