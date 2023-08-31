За четыре года сделано немало: сегодня в Мончегорске состоялось выездное заседание регионального правительства под руководством губернатора Андрея Чибиса

На заседании регионального правительства обсудили социально-экономическое развитие Мончегорска и подведомственной территории в рамках реализации нацпроектов и плана «На Севере – жить».

Говоря о социально-экономическом развитии Мончегорска, глава региона отметил, что, как и в каждом муниципалитете области, здесь активно реализуются национальные проекты, которые поддержаны президентом Владимиром Путиным, и региональный стратегический план «На Севере – жить».

«За четыре года сделано немало, мы это видим по обратной связи от северян. Среди знаковых реализованных мероприятий строительство модульной амбулатории в н.п. 27 км; проведён капитальный ремонт отделения реанимации и оперблока взрослой и детской поликлиник, приемного отделения хирургического корпуса. Возведено модульное здание для МРТ-диагностики, приобретено 60 единиц медицинского оборудования и 8 машин скорой помощи», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также отметил, что преобразованы 9 пространств по программе «Арктическая школа», в рамках нацпроектов созданы 6 «Точек роста» в образовательных учреждениях; отремонтированы три учреждения культуры и шесть учреждений получили обновленную материальную базу; открыты две модельные библиотеки; создано молодёжное пространство «СОПКИ» и спортивное бесплатное пространство «СОПКИ.СПОРТ». Кроме того, в муниципалитете отремонтирован стадион, благоустроено пять общественных территорий, полностью обновлён парк общественного транспорта и отремонтировано более 140 тысяч м2 дорог.

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