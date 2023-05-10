За четыре года в Мурманской области поддержано более 115 проектов в сфере туризма на сумму более 350 млн рублей

За четыре года правительством Мурманской области поддержано более 115 проектов в сфере развития туризма, из федерального и регионального бюджетов на эти цели направлено больше 350 млн рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«В соответствии с принятой на Совете по туризму концепцией развития туризма 2023 год в регионе проходит под эгидой активного туризма. Наша цель – создать на территории Мурманской области качественный и конкурентный туристический продукт», – подчеркнула Оксана Демченко.

Туризм в Арктике требует особых специфических компетенций и знаний, которые как нельзя лучше могут быть сформированы на территории нашего региона, отметила первый замгубернатора. Одним из инструментов, который позволяет выполнить эту задачу, является Арктическая лаборатория туризма – новый в масштабах страны и эффективный формат работы с туристическими ресурсами, местными жителями и туристическим сообществом. Его основная форма работы – это экспертные выезды, которые позволяют «выращивать» региональных экспертов из числа участников рынка оказания туристических услуг.

«В прошлом году Лаборатория совершила 15 выездов в 10 муниципалитетов: оцифрованы 13 экологических маршрутов, проведено 8 образовательных сессий. В этом году Лаборатории предстоит ещё более плотная работа. В настоящее время в плане порядка 20 экспертных выездов, и основной акцент будет сделан на программах для активных туристов: сноукайтинг, рафтинг, каякинг, сап-серфинг, скалолазание и ледолазание, ски-туры, трейлы, хаски-треккинг и другие», – сказала Оксана Демченко.

Ещё одно из достижений региона в сфере туризма – полученная в рамках конкурсного отбора субсидия из федеральных средств в размере 22,5 млн рублей на развитие инфраструктуры национальных маршрутов.

«Средства будут направлены на приобретение оборудования и создание новых объектов туристического показа, их обустройство и другие мероприятия, которые позволят сделать туристические маршруты безопасными, удобными и интересными для туристов», – отметила Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 20 апреля Министерство экономического развития РФ объявило конкурс на создание модульных некапитальных средств размещения.

Оксана Демченко напомнила, что в 2022 году 7 предпринимателей Мурманской области получили субсидию на создание таких конструкций. Общая сумма субсидии составила более 106 млн рублей. При этом, объём собственных средств предпринимателей составил более 300 млн рублей. Средства размещения уже построены на территориях Кандалакши, Магнетитов, Териберки и будут построены в Ловозере, Кильдинстрое и Титовке.

«Всего за 4 года правительством Мурманской области поддержано 115 проектов в сфере развития туризма. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели направлено больше 350 млн рублей. Призываю субъекты туриндустрии активно участвовать в конкурсах, получать субсидии и развивать туристическую сферу на территории региона. Мы, со своей стороны, будем оказывать вам всяческую поддержку», – подчеркнула Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru