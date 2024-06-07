За четыре месяца 2024 года из России выслали около 22 тысяч иностранцев за нарушения законов

Это почти вдвое больше показателя прошлого года. Об этом свидетельствует аналитическая справка, опубликованная на сайте МВД 5 июня.

В общей сложности полицейские приняли 38,4 тысячи решений о выдворении и депортации мигрантов, что на 28,5% превышает данные первого квартала 2023-го. При этом 22 тысячи нарушителей уже удалили с территории РФ. Для сравнения: в минувшем году на родину отправили только 12 тысяч приезжих.

Правоохранители также усилили контроль за работодателями, принимающими мигрантов. Количество внеплановых проверок юрлиц и ИП выросло в четыре с половиной раза — до 2,5 тысячи. В результате удалось выявить свыше 9,7 тысячи нарушений — это практически вчетверо больше, чем в январе-апреле 2023 года.

Кроме того, стражи порядка составили на 18,7% больше — около 676 тысяч — протоколов на иностранцев-нарушителей, ещё порядка 490 тысяч — о нарушениях в миграционной сфере. Ещё 79 тысячам приезжих запретили въезд в Россию за различные преступления.