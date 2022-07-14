За четыре месяца этого года численность населения Мурманской области уменьшилась на 3,0 тысячи человек

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-мае 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области. Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

По оценке регионального статистического ведомства, численность населения Мурманской области на 1 мая текущего года составила 721,5 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 3,0 тысячи человек (на 0,4%).

В январе-апреле этого года в нашем регионе умерли 3343 северянина (около 27 человек в день). Но это меньше показателя смертности за этот же период 2021 года – 3665. Снижение смертности на 322 человека.

За первые четыре месяца этого года в Мурманской области родился 1881 малыш, что 73 юного северянина меньше, чем за тоже время 2021 года (1954 чел.).

За январь-апрель 2022 года в Мурманскую область прибыли 7497 человек (за этот же период 2021 года – 8708 чел.). А выехали с Кольского полуострова 9023 человека (за этот же период 2021 года – 9379 чел.). Миграционное снижение за первые четыре месяца текущего года составило 1526 человек.