Рынок труда: дополнительные трудовые ресурсы пока взять неоткуда - привлечение иностранцев ситуацию не изменитВ Кировске проводится проверка по факту гибели двух мужчин в результате схода лавины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.01.24 14:00

За что могут уволить на испытательном сроке? Отвечает юрист «SuperJob»

Испытательный срок не всегда проходит гладко — не все новые сотрудники справляются с работой. О том, за что могут уволить специалиста на испытательном сроке, рассказал директор юридической практики «SuperJob» Александр Южалин.

Сотрудник на испытательном сроке имеет такие же права и обязанности по отношению к работодателю, как и сотрудник, у кого он уже истёк. По большому счету, испытательный срок — это период времени, в течение которого работник может понять, подходит ли ему работа, на которую он устроился, а работодатель может проверить работника на соответствие занимаемой должности.

Основания для увольнения работника на испытательном сроке такие же, как и у всех сотрудников. Отличия заключаются лишь в следующем:

1). Если работник сам решит уволиться на испытательном сроке, он обязан будет предупредить об этом работодателя за три дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней). Для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме.

2). Если работодатель придёт к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

За что работодатель может уволить во время испытательного срока?

Во-первых, условие об испытании должно быть включено в трудовой договор.  Обычно на период испытательного срока для работника составляется определенный план работы (задач), который он должен выполнить для того, чтобы пройти испытательный срок. В плане указываются обязанности работника, сроки выполнения задачи, критерии успешного и неуспешного прохождения испытания. По прошествии времени работодатель подводит итоги работы сотрудника и определяет, выполнил работник поставленный план или нет. Если нет, то может быть рассмотрен вопрос об увольнении.

Наличие такого плана не является обязательным с точки зрения закона — работодатель не обязан разрабатывать подобные документы. Но в случае отсутствия чётких критериев того, что именно должен сделать работник, чтобы пройти испытательный срок, увольнение сотрудника по данному основанию можно признать незаконным.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)За что могут уволить на испытательном сроке? Отвечает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжи предлагают финансовую подушку безопасности, или Добровольный сберегательный продукт для россиян от 18 лет-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 72 копейки, евро снижается почти на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис поблагодарил медицинских специалистов, сотрудников правоохранительных органов, служб ЖКХ и дорожников за работу в новогодние каникулы-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика