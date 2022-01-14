За декабрь прошлого года экономия по завершенным закупкам составила более 273 миллионов рублей

В декабре 2021 года Ккмитет по конкурентной политике Мурманской области провел более 1470 закупок на сумму 4,3 миллиарда рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов по выбору участников, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, образовалась экономия бюджетных средств в размере 273,6 миллиона рублей.

Среди них услуги по информационно-технологическому и методическому сопровождению программных продуктов, ремонту источника бесперебойного питания и многофункциональных устройств, поддержке цифровых каналов передачи данных и доступа к сети «Интернет», а также поставки расходного материала медицинского назначения, картриджей для лазерных и струйных принтеров, бытовой химии и дезинфицирующих средств, компьютерной техники, медицинской мебели и др., сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.